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Шарапова: по ходу матча я стала играть не так агрессивно, как в начале

4 сентября 2017, понедельник. 09:19 Теннис

Россиянка Мария Шарапова поделилась впечатлениями после поражения от представительницы Латвии Анастасии Севастовой в четвёртом круге Открытого чемпионата США со счётом 7:5, 4:6, 2:6.

«Думаю, я сама позволила сделать так, чтобы этот матч получился изматывающим. Не думаю, что я играла достаточно агрессивно и входила в корт так же часто, как в первом сете, особенно в его начале. Анастасия провела немало матчей. Она действует разнообразно и вынуждает тебя выполнять много ударов. Ей нравится играть с уверенностью в собственных силах. Я же сама предоставляла ей слишком много времени, чтобы диктовать условия на корте и доставать мячи после моих ударов.

Но можно найти много позитивных моментов. Я провела четыре матча перед большой аудиторией. Я находилась в этой соревновательной среде, которой мне так не хватало. Повторить такое нельзя. Вечер понедельника стал особенным для меня. Я навсегда его запомню. Я благодарна за такую возможность.

Как я уже говорила, я приехала на турнир, проведя не так много матчей. Мы все это знаем. Также я не очень много тренировалась. Конечно, я расстроена поражением, но оглядываясь назад, я могу быть довольна неделей», — цитирует Шарапову официальный сайт турнира.

7-й день US Open. Шарапова проиграла в 4-м круге. Как это было
Онлайн-трансляция седьмого дня US Open, в рамках которого играют Шарапова, Мугуруса, Квитова, В. Уильямс, Шаповалов, М. Зверев и другие.
Источник: US Open Сообщить об ошибке
Теги
Анастасия Севастова Мария Шарапова US Open
Новости. Теннис
4 сентября 2017, понедельник
09:26 Шаповалов: US Open 2017 года — это ещё одно событие, которое изменит мою жизнь
09:23 Севастова: у меня не было особенного настроя на Шарапову. Я очень уважаю её
09:21 Карреньо-Буста: на тай-брейках я сыграл идеально, очень агрессивно
09:19 Шарапова: по ходу матча я стала играть не так агрессивно, как в начале
09:14 Рыбакина, Рахимова и Лансере вышли во второй круг юниорского US Open
09:14 Скатов вышел во второй круг юниорского Открытого чемпионата США
06:57 Куэрри разгромил Мишу Зверева в трёх сетах и пробился в четвертьфинал US Open
05:15 Квитова победила Мугурусу в двух сетах и вышла в четвертьфинал US Open
04:14 Шарапова: мне кажется, сегодня я слишком много думала и не играла на инстинктах
02:57 Винус Уильямс вышла в четвертьфинал US Open, победив Суарес-Наварро
02:48 Шарапова: оглядываясь на прошедшую неделю, я могу быть довольна
02:25 Макарова и Веснина вышли в третий круг US Open в парном разряде
02:15 Гаврилова и Касаткина уступили Хаочин и Шуай в парном разряде на US Open
02:05 Севастова: Шарапова играла невероятно, но я продолжала сражаться
01:09 Шварцман обыграл Пуи и впервые вышел в четвертьфинал на турнире «Большого шлема»
00:39 Конюх объявила о грядущей операции на плече и прекращении работы с Краяном
00:22 Хачанов и Рублёв победили Паеса и Раджу во втором раунде US Open
00:05 Шарапова в трёх партиях уступила Севастовой и покинула US Open — 2017
00:01 Стивенс обыграла Гёргес в четвёртом круге US Open
3 сентября 2017, воскресенье
23:56 Шафаржова и Стрыцова вышли в четвертьфинал US Open в парном разряде
23:43 Хингис и Чжань обыграли Павлюченкову и Младенович в 3-м раунде US Open
23:24 Риттнер: Кербер проводит плохой сезон, но нужно дать ей вздохнуть свободно
22:44 Шарапова: в России первым делом нужно посетить Петербург. В Сибири делать нечего
22:16 Континен и Пирс нанесли поражение Елгину и Медведеву во втором круге US Open
21:28 Карреньо-Буста на трёх тай-брейках победил Шаповалова в 1/8 финала US Open
20:51 Муратоглу: не думаю, что «уайлд-кард» для Шараповой задают правильный посыл
20:00 Фоньини назвал журналиста идиотом и пообещал разбить телефон об его голову
18:56 Текстовая онлайн-трансляция матча Севастова — Шарапова на US Open
16:51 Текстовая онлайн-трансляция матча Шаповалов — Карреньо-Буста на US Open
16:13 Кис: болельщики помогли мне вернуться в игру
15:57 Веснина: теперь буду называть Кис ночным воином
15:55 Впервые с 2008 года в 1/8 финала US Open вышли два теннисиста не старше 19 лет
14:24 Кольшрайбер: выход в четвертьфинал US Open – это моя большая цель
13:54 Брэйди: Плишкова заслужила быть первой ракеткой мира
12:56 Вандевеге: победа над Радваньской получилась трудовой, я могу собой гордиться
12:36 Остапенко: мы с 10 лет играем с Касаткиной на одних турнирах, но я её не знаю
11:50 Гоффен: мне нужно будет играть быстро, чтобы вынуждать Рублёва много бегать
10:59 Осака: в матче с Канепи я была немного эмоционально нестабильна
10:40 Дель Потро: думаю, я провёл свой лучший матч на этом US Open
10:02 Свитолина: удача улыбнулась мне в концовке, но в целом я играла хорошо
09:49 Кар. Плишкова: на US Open 2017 я играю волнами
09:16 Надаль: в начале матча у меня возникли сложности с реализацией брейк-пойнтов
09:10 Долгополов: может быть, это был один из лучших моих матчей
09:06 Тим: ключевым моментом стал обратный брейк при счёте 4:5 в первом сете
09:03 Касаткина вышла в третий круг US Open в парном разряде, Кудрявцева выбыла
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