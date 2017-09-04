Шарапова: по ходу матча я стала играть не так агрессивно, как в начале

Россиянка Мария Шарапова поделилась впечатлениями после поражения от представительницы Латвии Анастасии Севастовой в четвёртом круге Открытого чемпионата США со счётом 7:5, 4:6, 2:6.

«Думаю, я сама позволила сделать так, чтобы этот матч получился изматывающим. Не думаю, что я играла достаточно агрессивно и входила в корт так же часто, как в первом сете, особенно в его начале. Анастасия провела немало матчей. Она действует разнообразно и вынуждает тебя выполнять много ударов. Ей нравится играть с уверенностью в собственных силах. Я же сама предоставляла ей слишком много времени, чтобы диктовать условия на корте и доставать мячи после моих ударов.

Но можно найти много позитивных моментов. Я провела четыре матча перед большой аудиторией. Я находилась в этой соревновательной среде, которой мне так не хватало. Повторить такое нельзя. Вечер понедельника стал особенным для меня. Я навсегда его запомню. Я благодарна за такую возможность.

Как я уже говорила, я приехала на турнир, проведя не так много матчей. Мы все это знаем. Также я не очень много тренировалась. Конечно, я расстроена поражением, но оглядываясь назад, я могу быть довольна неделей», — цитирует Шарапову официальный сайт турнира.