Севастова: у меня не было особенного настроя на Шарапову. Я очень уважаю её

Латвийская теннисистка Анастасия Севастова прокомментировала свою победу над россиянкой Марией Шараповой в четвёртом круге US Open со счётом 5:7, 6:4, 6:2.

«Ты готовишься к таким матчам и играешь ради таких матчей. Ты занимаешься спортом ради такого. Я была готова. В прошлом году я уже играла на корте Артура Эша. Я знала, чего ожидать.

У меня остались прекрасные воспоминания о выступлении здесь в прошлом году. Они помогли мне, так как я знала, что могу отлично играть здесь. Так что я приехала на турнир с уверенностью в своих силах. Важно было пройти первые круги. С каждым матчем приходится всё сложнее.

У меня не было особенного настроя на матч с Марией. Знаю, что у других теннисисток он есть. Я очень уважаю её. Мне было 14 лет, когда она выигрывала Уимблдон. Я была уверена в себе, но нужно было одержать победу. Думаю, Шарапова провела один из лучших своих матчей здесь», — цитирует Севастову официальный сайт турнира.