Квитова: Мугуруса была одним из главных фаворитов. Извиняюсь, что обыграла её

Чешка Петра Квитова прокомментировала свою победу над испанкой Гарбинье Мугурусой в четвёртом круге US Open со счётом 7:6 (7:3), 6:3 и поделилась ожиданиями от встречи с американкой Винус Уильямс.

«Ощущения прекрасные. Я очень рада, что смогла выиграть этот матч. В последних нескольких розыгрышах я была немного скована. Ты можешь мечтать, но на корте ситуация другая, и важную роль играет опыт.

Это была прекрасная битва. В начале матче у меня возникли трудности. Я чересчур торопилась, мне нужно было успокоиться и втянуться в розыгрыши. Не очень приятно, что я не смогла выиграть гейм, подавая на первый сет. Затем я не слишком удачно начала тай-брейк. Рада, что в итоге смогла навязать борьбу в долгих розыгрышах. Я выиграла первый сет, и это стало ключевым моментом.

Я не думаю о том, кто является фаворитом. Женская гонка очень открыта. Конечно, Гарбинье была одним из главных фаворитов на титул и завоевание звания первой ракетки мира. Извиняюсь за то, что обыграла её. Я же просто рада, что продолжаю борьбу на турнире.

Любая из оставшихся в сетке теннисисток может взять титул. Думаю, следить за женским теннисом очень интересно.

Винус отлично играла с Карлой. В этом году она изумительно выступает на турнирах «Большого шлема». Она дошла до финала Уимблдона. Винус — настоящая чемпионка. Мы все это знаем.

Мне будет очень приятно вновь выйти на арену Артура Эша. У нас с Винус всегда получаются упорные поединки. Я постараюсь сыграть как можно лучше. У неё мощная подача. У неё есть нечто особенное, чем не обладают другие игроки. Пожалуй, я постараюсь сыграть примерно так, как сегодня», — цитирует Квитову официальный сайт турнира.