Мугуруса: я чувствовала, что сегодня Квитова сильнее

Испанка Гарбинье Мугуруса поделилась впечатлениями после поражения от чешки Петры Квитовой в четвёртом круге Открытого чемпионата США со счётом 6:7 (3:7), 3:6.

«Несмотря на то что я сразу повела 4:1, Петра играла прекрасно. Она играла даже лучше, чем в предыдущих встречах. Я чувствовала, что сегодня она сильнее. Петра отлично подавала в важные моменты. Очень сложно что-то делать, когда она выполняет много эйсов или просто мощно подаёт. Она выполнила немало ударов навылет, здорово играла с форхенда и очень хорошо двигалась. В целом она провела прекрасный матч.

Я старалась бороться. Я не боюсь противостоять соперницам, которые играют отлично. Я пыталась успокоиться и оказать ей сопротивление.

В целом я довольна своим выступлением на турнире. Несмотря на то что сегодня игра сложилась не лучшим образом для меня, я не чувствовала, что сделала так уж много неправильного. Просто Петра сыграла очень хорошо. Мы все знаем, как она может играть и какие невероятные удары исполнять.

Турнир, да и лето в целом, получились хорошими для меня. Я довольна. Это просто была одна игра, а частью сезона я довольна», — цитирует Мугурусу официальный сайт турнира.