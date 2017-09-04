В. Уильямс: может быть, в третьем сете Суарес-Наварро стала немного нервничать

Американская теннисистка Винус Уильямс прокомментировала свою победу над испанкой Карлой Суарес-Наварро в четвёртом круге Открытого чемпионата США со счётом 6:3, 3:6, 6:1.

«В начале второго сета Карла поймала свою игру, она была в ударе. У меня было не так много возможностей. Стоит отдать ей должное за то, что она смогла так прибавить. Может быть, в третьем сете она стала немного нервничать. Это дало мне возможность сыграть агрессивнее. Я постаралась это сделать.

Я была так рада, потому что хоть мне противостояла и несеяная теннисистка, но она знает, как играть в теннис. Она неоднократно далеко проходила на турнирах «Большого шлема» и выигрывала крупные соревнования. Это был мой лучший матч. Приятно видеть, что я прибавляю по ходу турнира, так как мои соперницы будут всё сильнее. Мне также нужно играть всё лучше», — цитирует Уильямс официальный сайт турнира.