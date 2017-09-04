Стивенс: перед началом US Open я на многое не рассчитывала

Американка Слоан Стивенс поделилась впечатлениями после победы в четвёртом круге Открытого чемпионата США над немкой Юлией Гёргес со счётом 6:3, 3:6, 6:1 и рассказала о настрое на игру с Анастасией Севастовой из Латвии.

«Я по-настоящему счастлива сейчас. Конечно, когда я ещё играла на турнире в Вашингтоне, то не рассчитывала на многое здесь. Я просто играла и старалась получать удовольствие, и сейчас я продолжаю делать то же самое.

Мне нравится играть с Гёргес. Она выполняет прекрасные удары. Мы провели немало упорных матчей, и мне повезло выиграть большинство из них.

Севастова — прекрасная теннисистка. Я пообщаюсь с тренером по поводу предстоящего матча и просто постараюсь сыграть в свой теннис. Мне нужно исправить некоторые вещи, но в целом я буду играть так же. Я провела много матчей в последние пару недель и многого не поменяю. Но я уверена, что у меня будет хороший план на игру с Севастовой», — цитирует Стивенс официальный сайт турнира.