Мугуруса не потеряла шансы стать первой ракеткой мира по итогам US Open

Испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса, проигравшая в четвёртом круге Открытого чемпионата США представительнице Чехии Петре Квитовой со счётом 6:7 (3:7), 3:6, сможет стать первой ракеткой мира по итогам турнира, если украинка Элина Свитолина не выйдет в полуфинал, а чешка Каролина Плишкова — в финал.

Свитолина станет первой, если в полуфинале проиграет не Плишковой или же если выйдет в финал. Каролине, чтобы остаться на первой строчке, нужен выход в финал.

В четвёртом круге Элина сыграет с американкой Мэдисон Кис, а Каролина — с американкой Дженнифер Брэйди.