Андерсон: рад, что повторил свой лучший результат на US Open

Южноафриканец Кевин Андерсон поделился впечатлениями после победы над итальянцем Паоло Лоренци в четвёртом круге Открытого чемпионата США со счётом 6:4, 6:3, 6:7 (4:7), 6:4.

«Я уже доходил далеко на турнирах «Большого шлема», и этот опыт помог мне спокойно сыграть сегодня. Борьба была упорной, и в концовке я думал о том, что нужно просто одержать победу. Я даже не думал, на какой стадии турнира я нахожусь. Приятно, что я повторил свой лучший результат на US Open. Чувствую, что сейчас я демонстрирую отличный теннис. Я здоров.

В начале года из-за травм мне было нелегко. Но все теннисисты знают, каково это — играть через боль. Рад, что сейчас всё нормально и я смогу ещё выйти на корт в Нью-Йорке», — цитирует Андерсона официальный сайт турнира.