В 18:00 по московскому времени начнётся матч четвёртого круга Открытого чемпионата США, в котором сыграют первая ракетка мира чешка Каролина Плишкова (1) и американка Дженнифер Брэйди. Ранее соперницы не встречались.



«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию поединка:

текстовая онлайн-трансляция матча Плишкова — Брэйди на US Open.

Победительница этого противостояния за выход в полуфинал соревнований поспорит либо с американкой Коко Вандевеге (20), либо с представительницей Чехии Люси Шафаржовой.