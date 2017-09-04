Куэрри: думаю, лучше сыграть я просто не мог

Американский теннисист Сэм Куэрри поделился впечатлениями после победы над представителем Германии Мишей Зверевым в четвёртом круге Открытого чемпионата США со счётом 6:2, 6:2, 6:1.

“Я сыграл очень хорошо. Думаю, сыграть лучше я просто не мог. У меня получалось абсолютно всё”, — приводит слова Куэрри ESPN.

За выход в четвертьфинал четвёртого турнира «Большого шлема» 2017 года 29-летний уроженец Сан-Франциско, занимающий 21-ю строчку в рейтинге ATP, поспорит с представителем ЮАР Кевином Андерсоном.