В 19:30 по московскому времени начнётся матч четвёртого круга Открытого чемпионата США, в котором сыграют 14-я ракетка мира бельгийский теннисист Давид Гоффен (9) и 19-летний россиянин Андрей Рублёв, занимающий 53-е место в рейтинге АТР. Ранее соперники не встречались.



«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию поединка:

текстовая онлайн-трансляция матча Гоффен — Рублёв на US Open.



Победитель этого противостояния за выход в полуфинал соревнований поспорит либо с первой ракеткой мира, испанцем Рафаэлем Надалем (1), либо с украинцем Александром Долгополовым.