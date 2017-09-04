Харитонова вышла во 2-й круг US Open среди юниоров

Российская теннисистка Анастасия Харитонова вышла во второй круг Открытого чемпионата США среди юниоров. В стартовом матче Харитонова в двух сетах одержала победу над Пей Хсуан Чен из Тайваня со счётом 6:4, 6:3. Матч продолжался 1 час 16 минут. Харитонова 1 раз подала навылет, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 9. На счету соперницы россиянки 1 эйс, 7 ошибок на подаче и 1 брейк.

Во втором круге соперницей Харитоновой станет победительница матча между первой сеяной, американкой Уитни Осуйве и украинкой Маргаритой Билокинь.