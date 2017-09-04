Захаров не сумел выйти во второй круг юниорского US Open

Российский теннисист Алексей Захаров не сумел выйти во второй круг Открытого чемпионата США среди юниоров. В стартовом матче Захаров в трёх сетах уступил американцу Трэю Хильдербранду со счётом 6:4, 4:6, 5:7. Матч продолжался 2 часа 20 минут. Захаров 2 раза подал навылет, допустил 8 двойных ошибок и реализовал 7 из 15 брейк-пойнтов. На счету Хильдербранда 5 эйсов, 3 ошибки на подаче и 8 брейков.

Следующим соперником Хильдербранда в матче 2-го круга юниорского US Open станет сербский теннисист Марко Миладинович.