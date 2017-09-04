В 22:15 по московскому времени начался матч четвёртого круга Открытого чемпионата США, в котором играют 38-я ракетка мира 20-летняя россиянка Дарья Касаткина и 32-летняя эстонка Кайя Канепи. Ранее соперницы не встречались.

Касаткина, последняя представительница России в женской сетке US Open, в 3-м круге провела прекрасный поединок против Елены Остапенко, выиграв в двух сетах, а Канепи обыграла японку Наоми Осаку.

«Чемпионат» проводит прямую текстовую трансляцию поединка:

текстовая онлайн-трансляция матча Касаткина — Канепи на US Open.

Победительница этого противостояния за выход в полуфинал соревнований поспорит либо с украинкой Элиной Свитолиной (4), либо с американкой Мэдисон Кис (15).