Надаль: Федерер? Поговорим о нём, если выиграю у Рублёва

На пресс-конференции после победы над украинцем Александром Долгополовым первую ракетку мира, испанского теннисиста Рафаэля Надаля, не в первый раз спросили о возможном противостоянии со швейцарцем Роджером Федерером, которое может произойти в полуфинале Открытого чемпионата США.

«Мой ближайший соперник — Рублёв, он в трёх сетах обыграл здесь Димитрова и Гоффена. Сейчас не время говорить о Федерере. Поговорим, если я выиграю», — приводит ответ Надаля «Твиттер» итальянского теннисного портала Ubitennis.

Добавим, что Федерер не вышел ещё даже в четвертьфинал. Его матч с немцем Филиппом Кольшрайбером состоится сегодня позднее.