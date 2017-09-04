Вандевеге обыграла Шафаржову и сразится с Плишковой в четвертьфинале US Open

Американская теннисистка Коко Вандевеге вышла в четвертьфинал Открытого чемпионата США. В матче четвёртого круга 20-я сеяная, Вандевеге, со счётом 6:4, 7:6 (7:2) в двух сетах обыграла чешку Люси Шафаржову. Матч продолжался 1 час 38 минут. Вандевеге 6 раз подала навылет, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 2 из 4 брейк-пойнтов. На счету Шафаржовой 6 эйсов, 3 ошибки на подаче и 1 брейк.

За выход в полуфинал Вандевеге сыграет ещё с одной чешской теннисисткой — первой ракеткой мира Каролиной Плишковой.