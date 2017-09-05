Лансере и Рахимова вышли во 2-й круг юниорского US Open в парном разряде

Россиянки Софья Лансере и Камилла Рахимова вышли во второй круг Открытого чемпионата США среди юниоров в парном разряде. В стартовом матче Лансере и Рахимова взяли верх над американками Эбигейл Форбс и Кори Гауфф со счётом 7:6 (7:5), 6:7 (4:7), 10:7. Матч продолжался 1 час 49 минут. Россиянки, посеянные под 7-м номером, 1 раз подали навылет, допустили 10 двойных ошибок и реализовали 4 из 13 брейк-пойнтов. На счету американок 4 брейка и 2 ошибки на подаче.

Следующие соперницы российской пары определятся позднее.