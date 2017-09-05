Гоффен: Рублёв — агрессивный игрок с отличным потенциалом

Бельгиец Давид Гоффен прокомментировал поражение от россиянина Андрея Рублёва в 1/8 финала US Open.

«Это был тяжёлый матч. Рублёв играл очень быстро. Мне трудно было успевать за ним. Я проигрывал ему в движении, потому что он был очень быстр и перемещался то влево, то вправо. Он был очень агрессивен и жёсток. Его было почти невозможно победить сегодня. Я же после травмы на «Ролан Гаррос» пока ещё не провел ни одного матча на 100% физической готовности.

Рублёв имеет отличный потенциал. Он действительно хорошо играет. У него прекрасный форхенд. У него сильные удары и уверенный приём. Он очень агрессивен, он отличный игрок с хорошим потенциалом. Он может ещё совершенствоваться в каждом компоненте игры. Ему всего 19, и он действительно хорошо играет. Это очень сильное поколение игроков в возрасте до 21 года, и мне любопытно посмотреть, кто из них станет лучшим», — приводит слова Гоффена пресс-служба турнира.