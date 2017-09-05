Рублёв: я уже в четвертьфинале, и мне нечего терять

Российский теннисист Андрей Рублёв поделился ожиданиями от четвертьфинального матча Открытого чемпионата США против своего кумира, первой ракетки мира, испанца Рафаэля Надаля.

«Надаль — настоящий чемпион. Я просто буду наслаждаться игрой. Это уже четвертьфинал, и мне нечего терять», — приводит слова Рублёва официальный «Твиттер» US Open.

Напомним, что в ходе US Open Рублёв обыграл уже двух сеяных теннисистов – болгарина Григора Димитрова (7) и бельгийца Давида Гоффена (9).

Фото доступно в «Твиттере».