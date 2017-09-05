Дель Потро пробился в четвертьфинал US Open

Аргентинец Хуан-Мартин дель Потро станет участником четвертьфинала Открытого чемпионата США по теннису, который проходит в Нью-Йорке. В матче четвёртого круга Хуан Мартин одержал волевую победу над австрийцем Домиником Тимом со счётом 1:6, 2:6, 6:1, 7:6 (1), 6:4.



За 3 часа 35 минут Дель Потро сделал 9 эйсов, четырежды ошибся при подаче и реализовал 5 брейк-пойнтов. Тим 5 раз подал навылет, допустил 5 двойных ошибок и взял 6 подач соперника.



Далее аргентинцу предстоит сразиться с победителем пары Роджер Федерер (Швейцария) – Филипп Кольшрайбер (Германия).