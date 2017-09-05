Захаров и Скатов вышли во второй круг юниорского US Open в парном разряде

Россиянин Алексей Захаров и представитель Израиля Ишай Олиэль вышли во второй круг юниорского Открытого чемпионата США в парном разряде. На старте соревнований они обыграли бразильский дуэт Игор Хименес / Матеус Пучинелле де Алмейда со счётом 6:4, 7:5. Матч продолжался 1 час 10 минут.

Во втором круге Захаров и Олиэль сыграют с американцем Алафией Айени и швейцарцем Якубом Паулем.

Россиянин Тимофей Скатов и чех Томаш Мачак победили француза Константена Биттуна Кузмена и американца Джанни Росса со счётом 6:3, 6:3 и сыграют с парой Себастьян Баес (Аргентина) / Тьяго Сейбот Уайлд (Бразилия, 5).