Рублёв: в матче с Надалем смогу понять, как сильно я далёк от топ-игроков

Россиянин Андрей Рублёв, обыгравший бельгийца Давида Гоффена в четвёртом круге Открытого чемпионата США со счётом 7:5, 7:6 (7:5), 6:3, поделился ожиданиям от встречи с испанцем Рафаэлем Надалем.

«Я постараюсь насладиться игрой с Надалем, вот и всё. В этом матче я смогу понять, как сильно я далёк от топ-игроков и как много мне нужно работать. Это будет отличное испытание для меня. У Надаля потрясающие ноги, он великолепно играет в защите. Я же выполняю отличные удары. Я могу играть очень быстро, в высоком ритме. Думаю, это мой теннис.

Помню, в детстве мне сразу же понравилась игра Надаля. То же самое касается игры Сафина. Мне просто понравилось, когда я впервые увидел его игру. Рафа — настоящий профессионал. Она всё пытается делать идеально, именно поэтому он является первой ракеткой мира и одним из лучших игроков в истории», — цитирует Рублёва официальный сайт турнира.