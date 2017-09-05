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Надаль: конечно, в матче со мной Рублёву будет что терять

5 сентября 2017, вторник. 09:16 Теннис

Испанец Рафаэль Надаль прокомментировал свою победу над украинцем Александром Долгополовым в четвёртом круге US Open со счётом 6:2, 6:4, 6:1 и поделился ожиданиями от встречи с россиянином Андреем Рублёвым.

«Думаю, я провёл матч очень уверенно, совершил не так много ошибок. Я не смотрел статистику и не знаю, как много невынужденных ошибок совершил, но, по ощущениям, их было немного. По сравнению с предыдущими днями турнира я был спокойнее на корте. Я сумел быстро сделать брейк и в целом с начала матча чувствовал себя комфортно.

Самое важное, что в большинстве розыгрышей я контролировал ситуацию на корте. Не так много мячей удивили меня. Я выполнил не так много ударов, как ожидал. В третьем круге я сделал шаг вперёд, а теперь ещё один. С каждым днём я играю всё лучше.

Я знал, что Долгополов провёл здесь несколько прекрасных матчей с сильными соперниками. Я понимал, что поединок может получиться сложным, но не думал о том, как скажутся на игре наши предыдущие встречи. Со временем многое меняется — его форма, моя форма. Я просто был сосредоточен на том, что нужно было делать хорошо.

Теперь мне будет противостоять непростой соперник Рублёв. Мне нужно продолжать играть хорошо. Андрей сказал, что ему будет нечего терять? Рублёв очень молод, но уже дошёл до четвертьфинала. У него есть шанс впервые в карьере выйти в полуфинал, а я уже был там несколько раз. Конечно, ему будет что терять, как и мне. Но скажу, что в теннисе главное — победа, это не игра поражений. По окончании карьеры ты не вспоминаешь проигрыши. Люди запоминают лишь победы. Для всех важна только победа.

Рублёв молод, и ему всё кажется новым сейчас. Но он уже выиграл немало матчей в туре. Он уже не ребёнок и провёл некоторое время в туре. Он отлично играет. Конечно, я понимаю, о чём он говорит, он прекрасный парень. Пару лет назад мы тренировались вместе на Мальорке. Но я в теннисе уже много лет, а когда ты молод, у тебя другая точка зрения. Я же думаю, что ему также есть что терять», — цитирует Надаля официальный сайт турнира.

Надаль вышел в четвертьфинал US Open, обыграв Долгополова
Источник: US Open Сообщить об ошибке
Теги
Александр Долгополов Андрей Рублёв Рафаэль Надаль US Open
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