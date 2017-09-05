Федерер: в 2009-м дель Потро и Давыденко могли стать первыми ракетками мира

Швейцарец Роджер Федерер рассказал о небольшой проблеме со спиной, которая возникла у него по ходу матча четвёртого круга US Open с немцем Филиппом Кольшрайбером, и поделился ожиданиями от встречи с аргентинцем Хуаном-Мартином дель Потро. Уроженец Базеля победил Кольшрайбера со счётом 6:4, 6:2, 7:5.

«Я почувствовал что-то, какой-то зажим в мышце спине. Не знаю, как это назвать. Я очень хотел быстро решить эту проблему. Обычно тебе нужно спрашивать разрешение, и всегда ты слышишь положительный ответ. Но сегодня я просто подбежал к физиотерапевту. Он всё сделал за три минуты, и я вернулся. Я не хотел заставлять Филиппа ждать. Это была скорее мера предосторожности. Никаких проблем нет. Я об этом не переживал. Прошу прощения за то, что должен был сделать это.

Честно говоря, я не знаю, через что прошёл Хуан-Мартин, меня рядом не было. Но он так много пропустил, и я очень рад, что теперь он проводит такие матчи. Именно для этого он и вернулся. Даже на центральном корте было слышно, как его поддерживали. Я впервые такое испытал.

Дель Потро — хороший парень, я отлично его знаю. Но когда у него была травма, я долго его не видел. Мне было жаль его, потому что я верил в его отличные шансы стать первой ракеткой мира в то время. Он и Давыденко получили травмы в неудачное время. Оба могли стать первыми ракетками мира. Кажется, это было в 2009-м.

Я очень рад за него. Это будет отличный матч. Конечно, я вспоминаю о нашем финале в 2009-м, он был эпическим. Надеюсь, мы сможем провести ещё один прекрасный поединок», — цитирует Федерера официальный сайт турнира.