Плишкова: матч с Брэйди — один из лучших для меня в этом году

Чешка Каролина Плишкова прокомментировала свою победу над американкой Дженнифер Брэйди в четвёртом круге US Open со счётом 6:1, 6:0 и поделилась ожиданиями от встречи с ещё одной представительницей США — Коко Вандевеге.

«Я отлично себя чувствую. Я провела свой первый хороший матч на этом турнире. Думаю, это даже была одна из лучших моих игр в этом году. Соперница сегодня не сыграла в свой лучший теннис. Она может играть лучше. Думаю, она немного нервничала. Может быть, она чувствовала себя не лучшим образом. Но это не отменяет тот факт, что я играла отлично.

В первом круге я сыграла нормально. Это был не лучший матч, но не такой уж плохой. В двух других я действовала нестабильно. Особенно нелегко пришлось в предыдущей встрече. Иногда нужно пройти через такие матчи. Ты даже не знаешь почему, но игра улучшается. Так что я ничего не меняла. Вчера я даже не тренировалась. Но чувствовала себя гораздо лучше.

Что касается матча с Вандевеге, то ей нравится выступать здесь на крупнейших аренах, она ощущает поддержку зрителей. Думаю, она всегда будет хорошо играть на центральном корте US Open. Это будет нелегко. В последний раз мы встречались в Штутгарте. Кажется, это было на грунте, так что получается немного другая история.

У Коко мощная подача. На этом турнире у меня ещё не было похожих соперниц, которые играли бы так же быстро и так мощно подавали. Мне нужно быть готовой к этому матчу. В свой выходной я буду активно готовиться», — цитирует Плишкову официальный сайт турнира.