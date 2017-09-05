Дель Потро: я был близок к тому, чтобы сняться во втором сете

Аргентинец Хуан-Мартин дель Потро прокомментировал победу в четвёртом круге Открытого чемпионата США над австрийцем Домиником Тимом со счётом 1:6, 2:6, 6:1, 7:6 (7:1), 6:4 и поделился ожиданиями от встречи со швейцарцем Роджером Федерером.

«После победы я подумал о многом. Я провёл один из эпических матчей на US Open, моём любимом турнире, перед прекрасной аудиторией. После победного розыгрыша я ощущал сильнейшую усталость. Но я так рад, что пробился дальше. Это была невероятная битва с одним из лучших игроков тура.

Поддержка зрителей была очень важна для меня, потому что я был близок к тому, чтобы сняться во втором сете. Затем я увидел, что болельщики хотят ещё увидеть игру, мои удары с форхенда и хорошие подачи. Я использовал всю эту энергию, стал думать о том, что нужно бороться и нельзя сниматься.

Я стал больше наслаждаться игрой благодаря болельщикам. После третьего сета я всё делал отлично. Атмосфера была невероятной.

Думаю, людям нравится то, что я стремился вернуться в тур и играть в теннис. Они знают, как много я пережил из-за травмы запястья. Им нравится парень, который не сдаётся и старается играть в теннис. Очевидно, что мой бэкхенд ещё недостаточно хорош, но я пытаюсь. Думаю, людям это нравится.

Я восхищаюсь Федерером. Все его любят. Это будет интересный матч. Спустя восемь лет мы вновь сыграем на центральном корте. Я знаю, как должен играть для победы, но посмотрим, каким будет моё состояние после этого матча. В любом случае играть с величайшим теннисистом всех времён всегда приятно», — цитирует дель Потро официальный сайт турнира.