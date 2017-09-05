Канепи: я не была уверена в том, что буду продолжать играть в теннис

Эстонская теннисистка Кайя Канепи поделилась впечатлениями после победы над россиянкой Дарьей Касаткиной в четвёртом круге US Open со счётом 6:4, 6:4.

«Я не ожидала, что смогу дойти до четвертьфинала. Я надеялась пройти квалификацию и посмотреть, как смогу играть. Просто удивительно, как многое изменилось за несколько месяцев. Это прекрасно.

Я не была уверена в том, что буду продолжать играть в теннис. Я не ставила перед собой временных рамок для возвращения, а просто пыталась жить обычной жизнью и размышляла о своей карьере.

Я поняла, что мне не хватает адреналина от участия в турнирах, не хватает побед и ощущения того, что я играю хорошо. Сейчас я готова на 100%», — цитирует Канепи официальный сайт турнира.