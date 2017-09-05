Карреньо-Буста, Рублёв, Хачанов сыграют в «ВТБ Кубке Кремля — 2017»

Стал известен заявочный список участников мужского теннисного турнира «ВТБ Кубок Кремля», который пройдёт в спортивном комплексе «Олимпийский» с 14 по 22 октября. Россию на этих соревнованиях представят Карен Хачанов, Андрей Рублёв, Даниил Медведев и Андрей Кузнецов.

В список участников также в частности вошли: Пабло Карреньо-Буста (Испания), Альберт Рамос-Виньолас (Испания), Адриан Маннарино (Франция), Фелисьяно Лопес (Испания), Филипп Кольшрайбер (Германия), Паоло Лоренци (Италия) и Иржи Веселы (Чехия).