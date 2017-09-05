Тим: если бы всё было так плохо, дель Потро бы снялся

Австриец Доминик Тим поделился впечатлениями после поражения от аргентинца Хуана-Мартина дель Потро в четвёртом круге US Open со счётом 6:1, 6:2, 1:6, 6:7 (1:7), 4:6.

«Конечно, зрители были на его стороне. Но в целом атмосфера была прекрасной. Мы не каждый день играем в такой атмосфере. Я этим наслаждался. Не могу сказать, что зрители были несправедливы. Всё нормально. Болельщики не повлияли на результат матча.

Я понимал, что всё время дель Потро не будет играть, имея проблемы. Если бы всё было так плохо, он бы снялся. Я понимал, что терять концентрацию нельзя. Не могу сказать, что выигрыш в двух первых сетах повлиял на меня. Я понимал, что нужно и дальше играть на таком же уровне. В третьем сете я сыграл плохо. Я провёл несколько очень неудачных минут. Четвёртый и пятый сет получились прекрасными, но они завершились победой дель Потро.

Я не нервничал, когда подавал на матч. Просто соперник выполнил несколько отличных ударов, а в одном из моментов ему повезло с сеткой. Дело не в нервах», — цитирует Тима официальный сайт турнира.