Кис: зрители помогли мне вытащить матч со Свитолиной

Американка Мэдисон Кис поделилась эмоциями после победы над украинкой Элиной Свитолиной в четвёртом круге US Open со счётом 7:6 (7:2), 1:6, 6:4.

“Даже не знаю, что я сейчас чувствую. Выход в четвертьфинал так много значит для меня. Начало года получилось очень сложным для меня. Это просто поразительно. Я горжусь собой за то, что смогла вырвать победу сегодня.

В начале второго сета я словно упёрлась в стену. Мне не хватало энергии. После того как Элина сделала брейк в третьем сете, я просто говорила себе, что нужно всё время оценивать ситуацию на корте и доставать как можно больше мячей.

Мне повезло с болельщиками и атмосферой, в которой проходила игра. Зрители помогли мне вытащить этот матч», — цитирует Кис официальный сайт турнира.