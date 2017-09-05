Вандевеге: не думаю, что матч с первой ракеткой мира отличается от других

Американка Коко Вандевеге поделилась впечатлениями после победы над чешкой Люси Шафаржовой в четвёртом круге US Open со счётом 6:4, 7:6 (7:2) и рассказала о настрое на матч с первой ракеткой мира чешкой Каролиной Плишковой.

«Во втором сете я стала играть в своём темпе. В упорных розыгрышах я доставала множество мячей. Я входила в корт, когда она посылала мячи коротко, и не позволяла сопернице диктовать условия. Но она здорово удерживала свою подачу при счёте 5:4 и 6:5. Она точно попадала в корт. В целом она сыграла очень хорошо.

Не думаю, что матч с первой ракеткой мира отличается от других. Если ты ощущаешь трепет перед соперницей, которая занимает первую строчку рейтинга, то сосредоточиться на игре не сможешь», — цитирует Вандевеге пресс-служба турнира.