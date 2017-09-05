Российская теннисистка Вера Звонарёва вышла во второй круг турнира в Даляне, в трёх партиях одолев представительницу Китайского Тайбэя Чан Кайчэнь (4) со счётом 6:3, 6:7 (5:7), 6:4. Продолжительность встречи составила 2 часа 49 минут. Бывшая вторая ракетка мира трижды подала навылет, совершила 3 двойные ошибки и реализовала 8 из 15 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 6 эйсов, 11 двойных ошибок и 5 брейков.

За выход в четвертьфинал соревнований Звонарёва поспорит с представительницей Китая Гао Синьюй.