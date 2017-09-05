Брэйди: в матче со мной Плишкова играла как первая ракетка мира

Американка Дженнифер Брэйди прокомментировала своё поражение от первой ракетки мира чешки Каролины Плишковой в четвёртом круге US Open со счётом 1:6, 0:6.

«Я нервничала, когда выходила на корт. Я была немного ошеломлена, впервые выходя на арену Артура Эша на матч с первой ракеткой мира. Но это станет хорошим опытом для меня. Я извлеку из этого позитивные уроки.

Каролина сыграла отлично. Я же не показала свой лучший теннис. Может быть, я сама дала ей возможность сыграть так хорошо. Она выполняла отличные удары и здорово подавала. Она играла как первая ракетка мира. Сегодня Плишкова была явно сильнее», — цитирует Брэйди официальный сайт турнира.