Текстовая онлайн-трансляция матча Стивенс — Севастова на US Open

В 21:00 по московскому времени начнётся четвертьфинальный матч Открытого чемпионата США, в котором сыграют американка Слоан Стивенс и представительница Латвии Анастасия Севастова (16). Ранее соперницы не встречались.



«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию поединка:

текстовая онлайн-трансляция матча Стивенс — Севастова на Открытом чемпионате США.

Победительница этого противостояния за выход в финал поспорит либо с американкой Винус Уильямс (9), либо с представительницей Чехии Петрой Квитовой (13).