Венгрия назвала состав на матч плей-офф Кубка Дэвиса с Россией

Сборная Венгрии обнародовала состав на матч плей-офф Мировой группы Кубка Дэвиса по теннису с командой России, сообщается на официальном сайте турнира. В составе венгерской дружины на турнир заявлены Мартон Фучович, Аттила Балаж, Габор Боршош и Жомбор Пирош.

Матч сборных России и Венгрии за право выступать в Мировой группе в сезоне-2018 пройдет с 15 по 17 сентября в Будапеште.

Ранее стало известно, что в матче с венгерскими теннисистами за сборную России сыграют Карен Хачанов, Андрей Рублёв, Даниил Медведев и Константин Кравчук.