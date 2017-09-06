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Лансере и Рахимова вышли в четвертьфинал юниорского US Open в паре

6 сентября 2017, среда. 00:58 Теннис

Российские теннисистки Софья Лансере и Камилла Рахимова вышли в четвертьфинал Открытого чемпионата США среди юниоров в парном разряде. В матче второго раунда соревнований Лансере и Рахимова, получившие от организаторов седьмой номер посева, в двух сетах обыграли британку Али Коллинз и немку Жули Нимайер со счётом 6:1, 6:4. Матч продолжался 56 минут. Лансере и Рахимова 1 раз подали навылет, допустили 5 двойных ошибок и реализовали 5 из 8 брейк-пойнтов. На счету соперниц россиянок 1 эйс, 7 двойных ошибок и 2 брейка.

Соперницы российской пары в четвертьфинале US Open определятся позднее.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Новости. Теннис
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