Лансере и Рахимова вышли в четвертьфинал юниорского US Open в паре

Российские теннисистки Софья Лансере и Камилла Рахимова вышли в четвертьфинал Открытого чемпионата США среди юниоров в парном разряде. В матче второго раунда соревнований Лансере и Рахимова, получившие от организаторов седьмой номер посева, в двух сетах обыграли британку Али Коллинз и немку Жули Нимайер со счётом 6:1, 6:4. Матч продолжался 56 минут. Лансере и Рахимова 1 раз подали навылет, допустили 5 двойных ошибок и реализовали 5 из 8 брейк-пойнтов. На счету соперниц россиянок 1 эйс, 7 двойных ошибок и 2 брейка.

Соперницы российской пары в четвертьфинале US Open определятся позднее.