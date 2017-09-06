Андерсон составил компанию Карреньо-Бусте в полуфинале US Open

Южноафриканский теннисист Кевин Андерсон пробился в полуфинал Открытого чемпионата США, который проходит в Нью-Йорке. В четвертьфинальном матче Кевин нанёс поражение американцу Сэму Куэрри со счётом 7:6 (5), 6:7 (11:9), 6:3, 7:6 (9:7).



Матч продолжался 3 часа 26 минут, и за это время Андерсон 22 раза подал навылет, допустил 3 двойные ошибки и взял 2 подачи соперника. Куэрри сделал 20 эйсов, 7 раз ошибся при подаче и реализовал 1 брейк-пойнт.



Далее представитель ЮАР сразится с испанцем Пабло Карреньо-Бустой.