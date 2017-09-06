Захаров и Скатов не смогли выйти в 1/4 финала юниорского US Open в паре

Россиянин Алексей Захаров и представитель Израиля Ишай Олиэль (7) не смогли пробиться в четвертьфинал юниорского Открытого чемпионата США в парном разряде. Во втором раунде соревнований они проиграли американцу Алафии Айени и швейцарцу Якубу Паулю со счётом 2:6, 4:6. Продолжительность встречи составила 58 минут.

Россиянин Тимофей Скатов и чех Томаш Мачак уступили аргентинцу Себастьяну Баесу и представителю Бразилии Тьяго Сейботу Уайлду (5) со счётом 4:6, 6:4, [10:12]. Теннисисты провели на корте 1 час 15 минут.