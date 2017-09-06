Пары Харитонова/Рыбакина и Чараева/Фрайман проиграли на юниорском US Open

Российские теннисистки Анастасия Харитонова и Елена Рыбакина (5) не смогли пробиться во второй круг юниорского Открытого чемпионата США в парном разряде. На старте соревнований они проиграли японке Юки Наито и представительнице Латвии Даниэле Висмане со счётом 7:5, 4:6, [9:11]. Матч продолжался 1 час 26 минут.

Алина Чараева и Дарья Фрайман за 1 час 32 минуты проиграли россиянке Анжелике Исаевой и сербке Драгинье Вукович со счётом 6:7 (5:7), 5:7.

За выход в четвертьфинал Исаева и Вукович поспорят с представительницей Китайского Тайбэя Ен Суо Лян и китаянкой Синь Ю Вань (4).