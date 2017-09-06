Карреньо-Буста: я понимаю, что мне досталась хорошая сетка на US Open

Испанец Пабло Карреньо-Буста поделился впечатлениями после победы над аргентинцем Диего Шварцманом в четвертьфинале US Open со счётом 6:4, 6:4, 6:2.

«Это был особенный матч для меня, так как я сыграл со своим другом Диего на корте Артура Эша. Мы очень хорошие друзья. Я рад за него, потому что он провёл отличный турнир, обыграл сильных соперников: Чилича, Пуи. Он должен быть доволен собой.

Конечно, я очень рад выходу в полуфинал. Думаю, у меня была прекрасная возможность сделать это. Я уверенно действовал на задней линии, старался не допускать ошибок. В важные моменты, пожалуй, моя подача сыграла решающее значение.

Я понимаю, что мне досталась хорошая сетка. В четырёх раундах я играл с победителями квалификации. Но правда в том, что матч с Денисом Шаповаловым был очень тяжёлым. Его не назовёшь обычным квалифайером. Но если тебе выпадает такая сетка, то нужно сделать всё, чтобы этим воспользоваться. Это очень хороший турнир для меня. Я знаю, что не обыгрывал здесь топ-игроков, ребят из топ-10 и топ-20, но я доволен своим выступлением», — цитирует Карреньо-Бусту официальный сайт турнира.