В. Уильямс: матч с Квитовой получился особенным, лёгких моментов не было вообще

Американка Винус Уильямс поделилась впечатлениями после победы над чешкой Петрой Квитовой в четвертьфинале US Open со счётом 6:3, 3:6, 7:6 (7:2). За выход в финал бывшая первая ракетка мира поспорит со своей соотечественницей Слоан Стивенс.

“Я чувствовала, что это особенный матч. В нём не было лёгких моментов, уверенного удержания своей подачи или простых брейков. Для меня эта игра очень много значила, так как я выступала дома на турнире «Большого шлема». Для Петры этот поединок также был важен, ведь она вернулась в тур и здорово играла здесь. Она стремилась доказать себе, что может обыграть любую соперницу в любой ситуации. Очень приятно было видеть её блестящую игру.

Считаю ли я этот матч одним из лучших для себя? Я не думаю о таком. Для меня важно лишь побеждать. Не так важно, хорошо ты играешь или нет. Нужно найти путь к победе. Если ты на корте будешь думать о том, что каждый раз должна проводить свой лучший матч, то такие турниры не выиграешь. Ожиданий будет слишком много.

Я не так часто играла с левшами. Скорость была немного другой,. Также не думаю, что я очень удачно принимала вторую подачу соперницы. У меня были шансы. Кроме того, другим было вращение. Я надеялась внести коррективы по ходу встречи и хотела думать, что ещё не поздно. На тай-брейках важно играть с умом, но при этом агрессивно. Ты не можешь просто сидеть и надеяться. Я не хотела просто верить, а стремилась сама решать своё будущее. Я старалась сыграть агрессивно и попадать в мячом в корт.

Кажется, я раньше со Стивенс не играла, не так ли? Я буду сосредоточена на своей игре. Буду оценивать ситуацию в плане стратегии и решу, что работает, а что нет», — цитирует Уильямс официальный сайт турнира.