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Квитова: надеюсь, Винус выиграет US Open — 2017

6 сентября 2017, среда. 10:01 Теннис

Чешка Петра Квитова поделилась впечатлениями после поражения от американки Винус Уильямс в четвертьфинале US Open со счётом 3:6, 6:3, 6:7 (2:7).

«Я очень устала. Конечно, проигравшие ощущают большую усталость, чем победители. Но матч получился равным, напряжённым. В последних геймах третьего сета всё решили считанные розыгрыши. Винус здорово сыграла на тай-брейке. Она удержала свои подачи при счёте 4:4 и 5:5, что была очень важно для неё и не очень хорошо для меня.

У меня были шансы на тай-брейке, но Уильямс сыграла здорово. Думаю, у нас обеих были хорошие возможности. Конечно, сейчас я не самый счастливый человек в этой комнате, но ничего не поделаешь.

Я сыграла хорошо. Не думаю, что в поражении виновата нехватка игровой практики. Мы играли два с половиной часа. У меня были шансы, я сделала брейк в третьем сете, но сегодня дело было не в брейках. Всё решил тай-брейк.

Винус — настоящая чемпионка. Эти слова объясняют всё. Она здорово ведёт себя на корте и за его пределами. В этом году Винус очень хорошо выступает на турнирах «Большого шлема». Играть так здорово в 37 лет после стольких лет в туре — это поразительно. Не могу представить, что буду играть в 37, но ей это нравится, она мотивирована.

Желаю ей удачи в финальном этапе карьеры. Думаю, она может выиграть ещё немало титулов. Она может выиграть этот US Open. Я надеюсь на это», — цитирует Квитову официальный сайт тура.

В. Уильямс стала соперницей Слоан Стивенс по полуфиналу US Open
Источник: US Open Сообщить об ошибке
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Винус Уильямс Петра Квитова US Open
Новости. Теннис
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