Стивенс: назвала бы сумасшедшим того, кто сказал бы, что я дойду до полуфинала

Американская теннисистка Слоан Стивенс поделилась впечатлениями после победы над представительницей Латвии Анастасией Севастовой в четвертьфинале US Open со счётом 6:3, 3:6, 7:6 (7:4). За выход в финал она поспорит со своей соотечественницей Винус Уильямс.



«Если честно, я не помню, какие ощущения испытывала, когда впервые вышла в полуфинал турнира «Большого шлема». Это было ошеломляюще. Сейчас ощущения очень приятные.

Атмосфера сегодня была просто невероятной. Зрители поддерживали меня так громко. Но именно ради таких моментов мы и играем. Конечно, будучи американкой, на домашнем турнире «Большого шлема» ощущать такую поддержку — это просто невероятно. Не знаю, бывают ли моменты лучше. Это был мой первый матч на корте Артура Эша, я не знала чего ожидать. Я не привыкла к такому шуму, но постаралась привыкнуть.

Если бы на Уимблдоне мне сказали, что я выйду в полуфинал US Open и сыграю в трёх полуфиналах подряд, я бы назвала такого человека сумасшедшим. Я очень рада, что сейчас играю отлично. Рада, что с ногой всё хорошо и никаких болезненных ощущений я не испытываю.

Что касается матча с Винус, то она — наш лидер. Все стараются брать с неё пример. Она великолепная теннисистка и прекрасный человек, настоящий лидер. Я была с ней в одной команде в Кубке Федерации и ничего плохого сказать не могу. Для меня большая честь играть с ней в одно время. Я рада, что она всё ещё играет. Она очень много значит для тенниса», — цитирует Стивенс официальный сайт турнира.