Российская теннисистка Виталия Дьяченко вышла во второй круг турнира в Даляне (Китай), в двух партиях обыграв представительницу Японии Рико Саваянаги со счётом 6:4, 6:4. Продолжительность поединка составила 1 час 44 минуты. Виталия 1 раз подала навылет, совершила 9 двойных ошибок и реализовала 9 из 17 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 1 эйс, 7 двойных ошибок и 7 брейков.

За выход в четвертьфинал соревнований в Даляне 27-летняя россиянка поспорит с представительницей Черногории Данкой Ковинич (2).