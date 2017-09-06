Севастова: Стивенс лучше справилась с нервами в концовке и заслужила победу

Латвийская теннисистка Анастасия Севастова прокомментировала своё поражение от американки Слоан Стивенс в четвертьфинале US Open со счётом 3:6, 6:3, 6:7 (4:7).

«Проблемы с ногой не стали причиной того, что я проиграла этот матч. Были неприятные ощущения, но после оказанной помощи мне стало лучше. В начале матча я не могла двигаться достаточно хорошо, но потом всё было нормально.

В третьем сете была упорная борьба. Я контролировала ситуацию, когда подавала при счёте 4:5 и 5:6, и нервничала не так уж сильно. Может быть, до этого и на тай-брейке я нервничала, но это нормально. Это третий сет, и на кону полуфинал US Open. Я не робот, извините.

Слоан сыграла отлично. Она лучше справилась с нервами в концовке и провела ряд удивительных розыгрышей. Она заслужила победу. Я очень уважаю её.

Для меня этот турнир также сложился прекрасно, я не стану этого отрицать. Конечно, сейчас мне обидно, но через пару дней всё будет нормально. Я буду жить», — цитирует Севастову официальный сайт турнира.