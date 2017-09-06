Маррей, вероятно, пропустит всю концовку сезона

Британский теннисист Энди Маррей, отказавшийся от участия в Открытом чемпионате США из-за проблем с тазобедренным суставом, вероятно, не примет участия в турнирах ATP в концовке сезоне.

«К сожалению, я не смогу принять участие в предстоящих турнирах в Пекине и Шанхае, и, вероятнее всего, в заключительных соревнованиях сезона в Вене и Париже из-за повреждения тазобедренного сустава, которое беспокоит меня уже несколько последних месяцев.

Проконсультировавшись с ведущими специалистами, я и члены моей команды пришли к выводу, что это лучшее решение в долгосрочной перспективе.

Несмотря на то что это был неудачный год по многим причинам, я уверен, что продолжительный период отдыха и восстановления поможет мне выйти на свой лучший уровень и претендовать на титулы на турнирах «Большого шлема» в следующем сезоне.

Я начну 2018 год на турнире в Брисбене, чтобы подготовиться к Australian Open. Также я с нетерпением жду выставочного матча с Роджером в Глазго.

Я очень ценю поддержку команды и своих болельщиков в этот трудный период», — написал Маррей на своей странице в «Фейсбуке».