В 19:00 по московскому времени начнётся четвертьфинальный матч Открытого чемпионата США, в котором сыграют первая ракетка мира чешка Каролина Плишкова (1) и американка Коко Вандевеге (20). По личным встречам счёт ничейный — 2-2.



«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию поединка:

текстовая онлайн-трансляция матча Плишкова — Вандевеге на US Open.

Победительница этого противостояния за выход в финал поспорит либо с американкой Мэдисон Кис (15), либо с представительницей Эстонии Кайей Канепи (Q).