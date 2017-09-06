Куэрри: сетка была открытой, но нельзя сказать, что 63 парня упустили свой шанс

Американец Сэм Куэрри поделился впечатлениями после поражения от представителя ЮАР Кевина Андерсона в четвертьфинале US Open со счётом 6:7 (5:7), 7:6 (11:9), 3:6, 6:7 (7:9).

«Я доволен. Если бы в начале прошлой неделе мне сказали, что я дойду до четвертьфинала, я бы с радостью согласился. Я знаю, что нижняя часть сетки довольна открытая, но нельзя сказать, что 63 парня упустили свой шанс. Только один может пройти дальше, а Кевин — непростой соперник. Противостоять ему нелегко. Он действовал крайне агрессивно, и мячи после его ударов в большинстве случаев попадали в корт. Всё решила пара розыгрышей. Думаю, в важные моменты он сыграл здорово», — цитирует Куэрри Reuters.