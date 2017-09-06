USTA перечислила $ 500 тыс. на устранение последствий урагана «Харви»

Американская ассоциация тенниса выделила $ 500 тыс. на устранение последствий урагана «Харви» в Техасе и помощь пострадавшим, сообщает ESPN.



Кроме того, на Открытом чемпионате США организованы многочисленные площадки для сбора благотворительных взносов, а также мероприятия по сбору средств с участием чемпионов прошлого, включая экс-первую ракетку мира, пятикратного победителя US Open американца Джимми Коннорса, и фандрайзинговые акции производителей ракеток и другого теннисного оборудования.

Разрушительный ураган, обрушившийся на Техас в начале прошлой недели, унёс жизни по меньшей мере 60 человек, а ещё около 43 тыс. лишились крыши над головой.