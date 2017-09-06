Тренер Рублёва: Андрею надо сыграть агрессивно в матче с Надалем

Фернандо Висенте, тренер россиянина Андрея Рублёва, поделился ожиданиями от матча своего подопечного с испанцем Рафаэлем Надалем в четвертьфинале Открытого чемпионата США.

«Андрей отличается высокой скоростью перемещения по корту. Но ему по-прежнему не хватает стабильности. В его игре часто происходят подъёмы и спады. В матча с Рафой надо сыграть на максимуме от первого до последнего розыгрыша, ибо цена каждой ошибки крайне высока. Ему нужно действовать агрессивно и при этом избегать собственных ошибок», — приводит слова Рублёва El Espanol.